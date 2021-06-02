Токио, , 06:32 — REGNUM Издатель Koei Tecmo выложил в сеть финальный трейлер игры Samurai Warriors 5. Ролик был опубликован 2 июня на YouTube-канале компании.

Релиз игры в Японии запланирован на 24 июня 2021 года, она выйдет наPlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и ПК, в западных странах релиз состоится 27 июля 2021-го. Samurai Warriors 5 будет выполнена в жанре hack and slash (игрок сражается с множеством противников при помощи различного оружия).

Геймерам предложат выступить в роли военно-политического лидера Японии периода Сэнгоку Оды Нобунаги, легендарного самурая Мицухидэ Акэти и других известных фигур из истории страны. В общей сложности в игре с элементами фэнтези будет представлено 27 воинов.

Разработкой Samurai Warriors 5 занимается студия Omega Force. Стоит отметить, что предыдущая игра серии вышла более семи лет назад, 20 марта 2014 года.

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