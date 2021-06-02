Тегеран, , 07:38 — REGNUM 1 июня Китайская шанхайская международная ассоциация малых и средних предприятий и Организация малых предприятий и индустриальных парков Ирана запустили Совместный центр сотрудничества для малых и средних предприятий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный консул Ирана в Шанхае Рамезан Парваз указал на исторические связи между Исламской Республикой и Китаем, а также отметил роль Шелкового пути в соединении двух регионов, заявив, что сегодня страны обладают хорошей репутацией как два независимых государства на международной арене.

Парваз особо отметил празднование 50-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Китаем в этом году, заявив, что Пекин и Тегеран повысили уровень своих отношений с простых двусторонних торговых отношений до 25-летнего стратегического сотрудничества.

На церемонии открытия иранский бизнесмен из Китая Хосейн Халифи, который является старшим советником в иранской палате Шанхайской международной ассоциации малых и средних предприятий, был назначен руководителем Совместного центра сотрудничества между Ираном и Китаем для малых и средних предприятий.