Тегеран, , 07:41 — REGNUM Иран экспортировал в Ирак продукцию сельскохозяйственной и пищевой промышленности на сумму 11 миллиардов долларов за последние пять лет (с марта 2016 по март 2021 года), заявил высокопоставленный иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фарзад Пилтан, генеральный директор Арабского и африканского бюро Организации содействия торговле Ирана, заявил, что 30 процентов экспорта Ирана в Ирак включает сельскохозяйственную продукцию и пищевую промышленность, включая молочные продукты, сухофрукты и т.д.

«Иранская продукция активно охватывает иракский рынок», — сказал Пилтан, ссылаясь на отчет Организации по содействию торговле. Он отметил: «Для рассмотрения путей расширения экспорта иранской сельскохозяйственной продукции в Ирак на 8 июня в Тегеране намечена встреча».

Согласно последнему отчету Таможенной администрации Ирана, объём торгового обмена между Ираном и другими государствами составил 12,8 миллиардов долларов во втором месяце текущего иранского года, который приходится на период с 21 апреля по 21 мая.