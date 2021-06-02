Тегеран, , 07:42 — REGNUM 1 июня официальная делегация Таджикистана во главе с министром внутренних дел Рамазоном Рахимзодой прибыла в Тегеран для проведения переговоров с высокопоставленными иранскими официальными лицами и обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в области безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По сообщению министерства внутренних дел Исламской Республики Иран, Рамазон Рахимзода проведет переговоры с главой МВД Ирана Абдолрезой Рахмани Фазли и обсудит двустороннее сотрудничество в области безопасности между Душанбе и Тегераном, а также совместную борьбу с экстремизмом и терроризмом.

Трехдневный визит таджикского министра направлен на развитие отношений между двумя странами. Встреча с начальником полиции Ирана бригадным генералом Хосейном Аштари является одним из главных пунктов на повестке пребывания министра внутренних дел Таджикистана в Тегеране.