Тегеран, , 08:29 — REGNUM 1 июня председатель Торгово-промышленной палаты Ирана и Швейцарии Шариф Незам-Мафи заявил, что сельскохозяйственные товары и медицинские компоненты возглавили список экспорта Ирана в Швейцарию, при этом торговля между двумя странами заметно увеличилась. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Швейцария никогда и ни при каких обстоятельствах не разрывала связей с Ираном в течение последних десятилетий, а также поддерживала политические и экономические отношения, несмотря на санкционное давление США.

«Частный сектор Ирана пережил реальный рост торговли со Швейцарией за последние два месяца», — сказал Незам-Мафи экономическому корреспонденту IRNA, отметив, что швейцарский рынок в настоящий момент только осваивает иранскую продукцию.

По данным председателя палаты, зерно, медикаменты и медицинское оборудование находились в числе приоритетных товаров, импортируемых из Швейцарии за последние два месяца.

Он также сообщил, что сельскохозяйственные товары и компоненты медицинского оборудования занимают первое место в иранском экспорте в эту страну, за ними следуют полупромышленные товары, пластмассы, розовая вода и специи.

Назем-Мафи ранее заявил, что товарооборот между Ираном и Швейцарией может достичь 10 миллиардов долларов.