Ульяновск, , 06:29 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги зимнего маршрутного учёта, согласно которому численность кабана упала, а популяция зайца, косули и лося увеличилась. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Итоги подвели на совещание с охотпользователями, в рамках которого также были подняты вопросы по жеребьёвке на кабана. Исполняющая обязанности министра природы Гульнара Рахматулина проинформировала, что в 2021 году по итогам зимнего учёта выросла численности зайца, косули сибирской, серой куропатки, лося. В ведомстве это связывают с «успешным проведением биотехнических и охранных мероприятий».

«При этом численность кабана снизилась по рекомендациям ветеринарам для профилактики африканской чумы свиней в регионе», — сказала руководитель минприроды.

Жеребьёвка на право добычи копытных животных пройдёт 10 июня. По её итогам из 2195 заявок будет отобрано 98.

Отметим, что 31 мая в Ульяновской области началась Поволжская экологическая неделя, которая завершится 5 июня. Главной темой стали вопросы развития охотничьего хозяйства. Сегодня, 2 июня, запланировано посещение лесопитомника, подведение итогов лесовосстановления, вручение лесопожарной техники и обсуждение мер по сохранению Куйбышевского водохранилища и Средневолжского бассейна.