Тегеран, , 07:44 — REGNUM 1 июня председатель еврейской общины Шираза из южной иранской провинции Фарс Амир Ала Салари заявил, что участие в предстоящих президентских выборах в Иране является национальным долгом и способом сыграть определенную роль в политических делах страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Салари отметил, что выборы — это национальный долг, поскольку участие в них гарантирует национальные интересы. «Еврейская община Шираза всегда предпринимала эффективные шаги в направлении развития страны в различных областях», — подчеркнул он.

Далее Салари сказал, что высокая явка поможет избрать необходимого человека на пост президента страны. В конце он выразил надежду, что предстоящие президентские выборы пройдут хорошо с соблюдением протоколов здравоохранения, поскольку пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась.

13-е президентские выборы в Иране пройдут одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Ассамблею экспертов.