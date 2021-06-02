Тегеран, , 07:40 — REGNUM 1 июня посол и постоянный представитель Ирана в международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади объявил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи направил письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гарибабади заявил, что письмо, которое фактически является ответом на послание генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, касается разговора обеих сторон о перспективе совместного технического соглашения, который истек 24 мая.

«На этот раз Иран решил не продлевать совместное техническое соглашение, но продолжит сохранять данные в течение одного месяца, чтобы добиться прогресса в переговорах с МАГАТЭ», — говорится в письме.

Гарибабади подчеркнул, что в письме также говорится о взаимодействии Ирана и МАГАТЭ в отношении соглашения о гарантиях.

Согласно письму, Иран приветствует готовность МАГАТЭ поддерживать активное взаимодействие с Тегераном с целью безотлагательного решения некоторых вопросов, связанных с гарантиями.