Красноярск, , 06:21 — REGNUM Красноярская ГЭС 2 июня увеличит сбросы воды до 6 тысяч кубометров/сек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, это может серьёзно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и его окрестностях.

Ситуацию краевые власти обсудили на совещании. Прогнозируются подтопления пониженных участков прибрежной территории в Красноярске, Дивногорске, Усть-Мане, Овсянке, Слизнево, Есаулово, Ермолаево Березовского района, Кубеково, Куваршино, Частоостровское Емельяновского района, Атаманово, Кононово Сухобузимского района.

В настоящее время объектам жизнеобеспечения населения ничего не угрожает. Паводковая обстановка отслеживается ежедневно. Жителей просят ограничить пребывание и работы в прибрежных зонах. Особо бдительными просят быть дачников. Повышенные сбросы на Красноярской ГЭС, по прогнозам специалистов, могут продлиться до конца июня.

В Красноярске и пригороде мобилизованы все необходимые силы и ресурсы.

«В этом году на конец мая запасы воды в снежном покрове Западного и Восточного Саянов действительно рекордные. Они близки к историческому максимуму за весь период наблюдений и составляют от 210 до 240% нормы», — комментирует директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

Речь идёт о воде, которая ещё поступит в водохранилища на Енисее — Саяно-Шушенское и Красноярское. Ожидается, что в июне приток воды в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах будет на 35−50% больше нормы.

«Повторяемость такого большого притока — один раз в 100 лет», — объяснил Борщ.

Красноярский губернатор Александр Усс поручил оперативно информировать жителей о возможных последствиях подтоплений и о действиях в условиях осложнения паводковой обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, расход воды на плотине Красноярской ГЭС по состоянию на 1 июня составлял 5310 кубометров/сек.

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