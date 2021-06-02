Екатеринбург, , 06:20 — REGNUM Примерно 400 тыс. детей из Свердловской области смогут отдохнуть в летних лагерях и санаториях. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Мы также организуем традиционный «Поезд здоровья», благодаря которому около 1700 детей из Свердловской области отдохнут на черноморском побережье», — сказал Куйвашев.

В своём поздравлении ко Дню защиты детей губернатор поблагодарил всех тех жителей области, которые посвятили жизнь образованию и воспитанию детей, обеспечению их безопасности, а также заботе о детях. А всем уральским детям он пожелал радости, счастья, крепкого здоровья и хороших каникул.