Лос-Анджелес, США, , 06:17 — REGNUM Тейлор Свифт присоединилась к актёрскому составу проекта фильма, снимать который будет режиссёр Дэвид Оуэн Расселл. Об этом 2 июня сообщает портал Cinema Blend.

В этой картине, которая пока не имеет названия, также снимутся такие голливудские звёзды, как Кристиан Бэйл, Зои Салдана, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Крис Рок, Майкл Шеннон и Роберт Де Ниро. В основу фильма ляжет оригинальный сценарий Расселла, пока нет информации о том, какая роль досталась Свифт.

Напомним, последней работой певицы в кино стала роль Бомбалурины в фильме-мюзикле «Кошки» Тома Хупера. Зрители знают Дэвида Оуэна Расселла как режиссёра романтической комедии «Мой парень — псих», криминальной драмы «Афера по-американски» и ленте про бокс «Боец».

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