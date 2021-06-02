Ульяновск, , 06:15 — REGNUM В Ульяновской области началось административное расследование по факту попадания нефтепродуктов в реку Барыш. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики.

Разлив нефтепродуктов произошёл в городе Барыш. По данному факту возбуждено административное расследование.

«Предварительно установлено, что местный житель решил разрезать старую железную бочку для сдачи на металлолом, однако произошёл разлив нефтепродуктов из ёмкости», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали инспекторы экологического надзора, правоохранители, спасатели и специалисты лаборатории Гидрометцентра, которые взяли пробы воды.

В ведомстве отмечают, что ранее было получено видео, на котором запечатлено, как на землю в рабочем посёлке Базарный Сызган сливают жидкие бытовые отходы. Информация передана в Россельхознадзор и Росприроднадзор для принятия мер реагирования.