Екатеринбург, , 06:14 — REGNUM В Свердловской области стабильно увеличивается число многодетных семей. Это происходит благодаря эффективной социальной политике, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

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На территории области идёт планомерная и системная работа по поддержке материнства, семьи и детства. В результате число многодетных семей превысило уже 63 тысячи.

Всего в многодетных семьях воспитываются больше 209 тысяч детей, отметил глава региона. Он также добавил, что важным направлением работы на территории области является обеспечение необходимых условий для всестороннего образования и развития детей.

«Мы строим детские сады и школы, развиваем сеть детских технопарков «Кванториум», создаем «Точки роста» на селе, в малых городах, поселках городского типа», — подчеркнул губернатор. И добавил, что в 2020 году был открыт уже второй по счёту центр цифрового образования детей «IT-куб», а также было закончено строительство в Верхней Пышме Дворца технического творчества.