Джакарта, , 06:18 — REGNUM Индонезия планирует в ближайшее время открыть туристические коридоры с несколькими странами, включая Россию, Великобританию и Францию. Об этом со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Сандиага Уно 2 июня сообщает газета The Jakarta Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Правительство рассчитывает, что, по мере улучшения ситуации вокруг пандемии коронавируса, подобные механизмы туристических поездок будут открыты в кратчайшие сроки», — приводит издание слова министра.

Глава ведомства уточнил, что в списке на открытие туристических коридоров значатся семь государств — Россия, Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Нидерланды, Сингапур и Франция. Этот механизм должен гарантировать отсутствие коронавируса у всех иностранных туристов и их «готовность выполнять все предъявляемые местными властями требования».

Напомним, что в декабре 2020 года в Индонезии, которая держит печальное лидерство в Юго-Восточной Азии по числу инфицированных коронавирусом, ввели полный запрет на въезд в страну иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Индонезии объявило, что индонезийские и иностранные граждане, прибывающие из Индии, Пакистана и Филиппин, должны пройти 14-дневный карантин.

Читайте также: За время пандемии в Индонезии от COVID-19 умерли 50 тысяч человек

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия вводит 14-дневный карантин для прибывающих из трёх стран