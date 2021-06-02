Москва, , 06:10 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых и массовых коммуникаций России разработало законопроект о создании специального регистратора доменов для сайтов госструктур, организаций с государственным участием и некоммерческих организаций. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нём говорится, что специальный регистратор обеспечит функционирование доменов для структур, «деятельность которых направлена на обеспечение государственной и общественной безопасности и реализацию государственных функций, национальных целей и стратегических задач развития».

По мнению разработчиков законопроекта, создание регистратора положительно повлияет на «защиту прав госорганов на домены» и «защиту прав граждан» при переходе на официальные сайты госорганов и госкомпаний. Кроме того, регистратор сможет гарантировать, что домен не выключат в результат хакерской атаки или за неуплату.

Порядок взаимодействия регистратора с госорганами в Минцифры предложили определить в подзаконном акте.

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