Ульяновск, , 06:05 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 910 235 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Тесты сдали 871 778 человек, в том числе за последние сутки заражения коронавирусом выявлено у 83 жителей.

По информации управления, под наблюдением находятся 8782 контактных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области специалисты Центральной медсанчасти от COVID-19 привили 11 059 человек, в том числе 2564 пациента вакцинированы на рабочих местах предприятий.