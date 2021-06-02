Якутск, 2 июня 2021, 06:12 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 июня работает в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Запланирован ряд совещаний по социально-экономическому развитию республики, в том числе территорий опережающего развития, эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ, строительству жилья.
Предполагается оценка работ по реконструкции искусственной взлётно-посадочной полосы аэропорта «Якутск».
Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев посетили пункт пропуска Пограничный в Приморье 1 июня. По итогам поездки было дано поручение ускорить начало строительства погранперехода.