Мехико, , 06:02 — REGNUM Коронавирусом SARS-CoV-2 заразился бывший президент Мексики 58-летний Фелипе Кальдерон. Об этом он сообщил 2 июня на своей странице в Twitter.

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Экс-глава государства отметил, что имеет легкие симптомы COVID-19 и находится на карантине. Вместе с тем Кальдерон призвал сограждан прийти 6 июня на избирательные участки и проголосовать на выборах в нижнюю палату мексиканского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января действующий президент Мексики 67-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Он излечился от инфекции в начале февраля.

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