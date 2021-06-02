Челябинск, , 06:01 — REGNUM В Челябинской области будет запущен пилотный проект по учёту воспитанников учреждений дополнительного образования и развитию внешкольного образования. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Она отметила, что государство озабочено поиском талантливых детей и представителей молодёжи, а также созданием условий для их развития и для продвижения талантов. Эту государственную задачу Матвиенко назвала очень важной и очень правильной.

«Для того чтобы планировать работу и понимать, сколько нам нужно дополнительных кружков, надо понимать, сколько реально детей занимается дополнительным образованием, а сколько не могут раскрыть свои таланты в силу отсутствия таких возможностей», — сказала Валентина Матвиенко.

Она считает, что этот проект даст возможность привлечь наибольшее количество детей к внешкольным инициативам, а также расширить в регионе систему дополнительного образования.