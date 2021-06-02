Южно-Сахалинск, , 06:00 — REGNUM На Сахалине вечером 1 июня медведь напал на рыбака на реке Лютога в Анивском районе. Мужчина остался жив — его госпитализировали с травмами черепа и рук, пишет со ссылкой на агентство лесного и охотничьего хозяйства области ИА Sakh.com.

Читайте также: В Хабаровском крае раненный медведь задрал охотника

Медведь напал на сахалинца, когда тот ставил рыболовные сети.

Специалисты анивского лесничества обследует место нападения медведя на мужчину, но пока обнаружить хищника не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 17 мая вблизи села Кукелево Вяземского района раненный медведь напал на местного жителя.