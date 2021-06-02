Чебоксары, , 05:59 — REGNUM В Чебоксарах раскрыта очередная кража «каршерингового» электрического самоката, уголовное дело передано в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Обвинение в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) предъявлено 48-летнему чебоксарцу. Следствие установило, что кража была совершена вечером 11 мая на одной из остановок общественного транспорта, где стояли прокатные электросамокаты стоимостью более 50 тыс. рублей.

«На общественном транспорте он скрылся с похищенным самокатом, а затем принёс его к себе домой», — говорится в сообщении.

Местонахождение самоката было установлено по GPS-датчику. В последующем его вернули владельцу.

Отметим, что ранее электросамокат был похищен 8 мая на стоянке по улице Ленинградской в Чебоксарах. Факт кражи был зафиксирован на камерах видеонаблюдения. В совершении преступления подозревают 22-летнего жителя Ульяновской области, в отношении которого завели уголовное дело.