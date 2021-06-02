Красноярск, , 05:53 — REGNUM Пожар произошел в пассажирском автобусе в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщается, что инцидент произошел утром 2 июня в районе доме № 1 по улице Белинского. Там произошло возгорание в пассажирском автобусе № 50.

«В автобусе находились 50 пассажиров», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что все пассажиры смогли эвакуироваться самостоятельно из горящего транспортного средства еще до прибытия спасателей на место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пассажирский автобус загорелся в городе Претория в ЮАР. В результате происшествия погибши шесть человек, еще 57 получили ранения различной степени тяжести.