Тюмень, , 05:50 — REGNUM В Тюменской области 52 владельца дач в садовом товариществе «Солнышко», чьё имущество уничтожено в пожаре, получили компенсации от правительства региона. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональный департамент социального развития.

Общий объём выплат составил 15 млн рублей.

Напомним, вечером 17 мая в 30 км от Тюмени на берегу Андреевского озера возникло возгорание камышовой растительности. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться. Возник ландшафтный пожар. Сильный ветер перенёс огонь на 25 дачных домов в СНТ «Солнышко». Пострадавших среди людей не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В авиалесоохране уточнили данные о пожаре в СНТ «Солнышко» под Тюменью