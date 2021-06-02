Великий Новгород, , 05:52 — REGNUM В Новгородской области завершилась экспедиция 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) по поиску останков в ранее не исследованном массовом захоронении мирных граждан и бойцов РККА. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

«В ходе экспедиции военнослужащие батальона эксгумировали для последующей идентификации останки более 600 человек в окрестностях уничтоженной в годы войны деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области. Среди найденных останков 390 — военнослужащие РККА, 209 — жертвы войны из числа мирных жителей, двое — военнослужащие вермахта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени поисковики уже опознали останки 14 человек. В ходе раскопок также обнаружены 22 солдатских медальона, содержание и владельцев которых в настоящее время устанавливают.

В поисковом сезоне текущего года личный состав специального поискового батальона ЗВО, единственного подобного подразделения в составе Минобороны РФ, примет участие в экспедициях на территории Крыма, Карелии, а также Ленинградской и Калужской областей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплекс следственных действий организован на месте обнаружения массового захоронения мирных граждан времён Великой Отечественной войны в Брянске. Извлечение и идентификация останков проводится в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР.

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