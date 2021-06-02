Чебоксары, , 05:49 — REGNUM В Чебоксарах передано в суд уголовное дело в отношении охранника, которого обвинили в смерти и расчленении тела напарника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстанет 58-летний чебоксарец. Правоохранители полагают, что преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января 2021 года в одном из столичных пунктов приёма отходов цветных металлов. По данным следствия, во время ночной смены фигурант уголовного дела поссорился с напарником, нанеся ему пять ударов, а также ударяя его головой о наледь. От полученных ранений мужчина скончался.

«Обвиняемый спрятал тело на территории охраняемой организации. 18 января 2021 года злоумышленник расчленил труп, упаковал в мешки и выкинул в мусорные контейнеры», — говорится в сообщении.

Чебоксарца задержали в ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении мужчины.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канашском районе Чувашии раскрыто убийство 59-летей женщины: её расчленённое тело спустя полгода после исчезновения обнаружили недалеко от дома на берегу реки Урюм. В совершении преступления подозревают дядю погибшей.

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