Мельбурн, Австралия, , 05:47 — REGNUM Власти австралийского штата Виктория продлили карантин в Мельбурне из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что ограничительные меры продолжат действовать еще неделю. Ожидается, что карантин снимут 10 июня в случае улучшения эпидемиологической обстановки. За последние сутки в Мельбурне выявили шесть локальных случаев распространения коронавируса нового типа. Всего с начала вспышки COVID-19 27 мая в городе выявили 60 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австралии заявили о намерениях пересмотреть план по вакцинации против коронавирусной инфекции. Не исключалось, что работников медучреждений и домов престарелых в стране будут прививать в обязательном порядке.