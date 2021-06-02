Владивосток, , 05:51 — REGNUM Во Владивостоке 1 июня в микрорайоне Патрокл началось строительство школы на 1275 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Объект планируют сдать к концу 2022 года. Помимо классов в школе будет два спортзала, бассейн, современная библиотека и кинотеатр.

«Мы поставили перед собой задачу — построить лучшую школу на Дальнем Востоке. Проект приоритетный, поэтому будем уделять ему самое пристальное внимание», — сказал и.о. главы Владивостока Константин Шестаков.

Также в микрорайоне Патрокл с опережением графика продолжается строительство второго детского сада на 240 мест. Здесь уже завершились фасадные работы и прокладка внутренних инженерных сетей. Ведется внутренняя отделка помещений. Сдать сад в эксплуатацию планируют в ноябре.

Завершилось строительство детского сада на улице Сочинской. В ближайшее время он будет готов принять 240 детей, в том числе и в три ясельные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, новая школа будет построена в подмосковном городе Щелково.