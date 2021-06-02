Талса, США, , 05:36 — REGNUM Президент США Джо Байден принял участие в поминовении жертв резни в Талсе 1921 года, во время которой были убиты около 300 афроамериканцев. Об этом 1 июня сообщило издание Politico.

Во время выступления Байден призвал американцев смириться с «тёмной стороной» нации и никогда не забывать об одном из самых мрачных и почти забытых актов расового насилия в США.

«Мы не делаем себе никаких одолжений, делая вид, что ничего из этого никогда не происходило, или что это не влияет на нас сегодня, — сказал американский лидер. — Мы не можем просто выбрать для изучения то, что хотим знать, а не то, что мы должны знать. Мы должны знать хорошее и плохое, всё. Так поступают великие нации. Они смиряются со своими тёмными сторонами».

Издание отметило также, что Байден стал первым американским президентом, принявшим участие в поминовении жертв резни в Талсе.

Южные штаты в 1920-е были местом узаконенной расовой сегрегации, факельных шествий Ку-Клукс-Клана и линчеваний. 31 мая 1921 года вооруженные толпы белых американцев вторглись в зажиточный район Гринвуд Талсы (штат Флорида), где жили темнокожие. Проходя квартал за кварталом, они уничтожали местных жителей и сжигали их дома и магазины. До 1990-х годов на обсуждение этой темы в американском обществе было наложено табу, а мемориал погибшим открыли только в 2010 году.

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