Реж, Свердловская область, , 05:30 — REGNUM В Свердловской области жительница города Режа предстанет перед судом за содержание в квартире индюков, гусей и петуха. Об этом сообщили журналистам в областном управлении Росельхознадзора.

Как пишет Накануне.Ru, на даму пожаловались её соседи. Оказалось, что на пятом этаже в двухкомнатной квартире проживают 23 гуся, четыре индюка, петух и три кошки. Предписание об устранении этого нарушения ей выдали ещё осенью 2020 года, но она ему так и не последовала.

В отношении женщины составили административный протокол и выдали новое предписание, которое нужно исполнить до 6 сентября. Материалы дела переданы в суд.