Тегеран, , 05:32 — REGNUM На одном из кораблей ВМС Ирана во время учебной миссии в Персидском заливе возник пожар. Об этом 2 июня сообщает агентство Fars.

Экипаж загоревшегося корабля в полном составе благополучно эвакуировали на берег в присутствии аварийно-спасательной бригады.

Отмечается, что инцидент произошёл вблизи порта Джаск, расположенного в Оманском заливе. О причинах пожара и других подробностях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии прибыли на острова Сула для проведения расследования после пожара на пассажирском корабле KM Karya Indah.

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