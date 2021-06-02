Спасск-Дальний, Приморский край, , 05:45 — REGNUM В Спасске-Дальнем в Приморье приступили к первой очереди благоустройства парка имени Сергея Лазо — его выбрали горожане для реконструкции в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе краевого правительства.

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Парк ждут серьёзные преобразования, а территория будет разбита на несколько зон. Так, для детей и молодёжи появится скейт-парк и веревочный городок, фотозона. Также в парке проложат пешеходные дорожки, сделают освещение, оборудуют входную группу, восстановят Доску почета.

Уже приступили к земляным работам, разровняли площадки под скейт-парк и автопарковку. Оборудование для скейтеров уже закуплено. Благоустройство первого этапа завершат в начале сентября.

Также в 2021 году начнётся и благоустройство площади Спасска-Дальнего — здесь планируется отреставрировать памятник «Штурмовые ночи Спасска».

За время реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в городе благоустроено семь общественных пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье, как и по всей России, завершилось онлайн-голосование за парки, площади и скверы, которые благоустроят в 2022 году по нацпроекту «Жильё и городская среда».