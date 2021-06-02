Токио, , 05:19 — REGNUM Власти Японии собираются разместить четыре американских истребителя F-35A на базе Комацу в центральной части страны, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, купленные у США самолеты разместят в префектуре Исикава к 2025 году. Их планируют задействовать в случае «вторжения в воздушное пространство Японии со стороны России и Китая». Агентство отмечает, что все истребители японских ВВС в настоящее время сосредоточены на авиабазе Комацу.

При этом подавляющее количество самолетного парка составляют F-15. Ожидается, что со временем их заменят новые американские самолеты пятого поколения F-35 в различных модификациях. Агентство уточняет, что в ближайшие 10 лет японские власти закупят у США 147 таких самолетов.