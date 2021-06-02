Лос-Анджелес, США, , 05:17 — REGNUM В сеть выложили видео со съёмок сериала Marvel «Локи», в котором участники проекта рассказывают о том, чего зрители могут ожидать от шоу. Ролик был опубликован на сайте журнала E!

«Локи — бог озорства; мы должны делать плохие вещи», — отметил исполнитель главной роли Том Хиддлстон. Оуэн Уилсон, который сыграет члена организации «Управление временными изменениями» Мобиуса М. Мобиуса, добавил, что команда проекта создаёт в кадре «настоящий хаос».

«Я не думаю, что Marvel когда-либо делала подобное», — добавил Хиддлстон.

Напомним, премьера «Локи» состоится на сайте потокового сервиса Disney Plus 9 июня 2021 года. Сериал станет частью четвёртой фазы киновселенной Marvel.

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