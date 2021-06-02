Екатеринбург, 2 июня 2021, 05:17 — REGNUM В учреждениях ФСИН России на территории Свердловской области снова разрешили краткосрочные и длительные свидания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
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Первые сейчас возможны во всех учреждениях. А длительные могут проводиться везде, кроме исправительной колонии № 46.
При этом посетителям необходимо соблюдать противоэпидемиологические ограничения. На территорию учреждения можно заходить в средствах индивидуальной защиты.