Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:15 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Курильских островов, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 115 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильск. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Отмечается, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки интенсивностью до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты МЧС уже осмотрели здания и сооружения, повреждений зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Его очаг находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 42 километра. Пострадавших не было.