Анкара, , 05:15 — REGNUM По меньшей мере один сотрудник турецкой жандармерии погиб в ходе операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Битлис на востоке Турции. Об этом 2 июня передает телеканал Haber Turk со ссылкой на местные власти.

Еще пятеро жандармов получили ранения и были госпитализированы в больницу города Татван. Для поддержки силовиков задействовали военную авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля издание Daily Sabah со ссылкой на МВД Турции распространило информацию о том, что результате операции силовых ведомств против Рабочей партии Курдистана (РПК) в 40 турецких провинциях задержали в общей сложности 718 человек.

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