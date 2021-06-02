Благовещенск, , 05:17 — REGNUM В Бурейском районе Амурской области при опрокидывании автобуса пострадали четыре человека, включая подростка. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 июня на трассе Благовещенск — Гомелевка с 12-местным автобусом, регулярно перевозящим пассажиров по маршруту Благовещенск — Талакан. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

«В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе подросток 2006 года рождения», — говорится в сообщении прокуратуры Бурейского района.

В настоящее время прокуратура начала проверку, в ходе которой выяснит причины и обстоятельства ДТП, проверит соблюдение перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также прохождении регулярных технических и предрейсовых осмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту столкновения в Ленобласти автомобиля такси с микроавтобусом, перевозившим воспитанников интерната, в результате чего пострадали трое детей и один взрослый, следственными органами СКР по региону начата доследственная проверка.

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