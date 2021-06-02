Тюмень, , 05:06 — REGNUM В Тюмени отопительный сезон завершился в апреле. Однако некоторые жильцы многоквартирных домов поучили квитанции с зачислением стоимости отопления за май. Об этом тюменцы сообщают в социальных сетях.

Как пояснили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании, расчётный период для домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии (ОДПУ), определяется с 20-го числа предыдущего месяца по 19-е число расчётного месяца. Начисление платы за отопление в последнюю декаду апреля попадают в квитанции потребителей за май.

В домах, не оборудованных ОДПУ, плата за отопление за май 2021 года начисляется по установленному нормативу: оплата за отопление распределена равными долями на девять месяцев — с сентября по май включительно.