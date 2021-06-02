Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Соединенные Штаты объявят о распределении своих вакцин от COVID-19 в течение двух недель, сообщил 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо.

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«На определенном этапе в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, посредством которого мы будем распределять и продавать эти вакцины», — сказал он.

По словам Блинкена, при определении получателей вакцины в Вашингтоне будут действовать беспристрастно, используя научный подход и избегая политических предубеждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены передать другим странам 80 млн доз вакцин от коронавируса.

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