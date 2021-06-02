Село Сунтар, Якутия, , 04:55 — REGNUM На территории Сунтарского района Якутии действуют два лесных пожара, один из них недалеко от села Тюбяй — 1 июня здесь введен режим ЧС. Авиацией МЧС слито 72 тонны воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На территории Сунтарского района работает аэромобильная группировка регионального управления и авиация МЧС России (около 40 человек), а также специалисты минэкологии республики.

«Основные усилия направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров», — сказал начальник главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Отмечается, что за прошедшую ночь интенсивность лесных пожаров рядом с селом Тюбяй спала. Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области до 20 июня продлён особый противопожарный режим в связи с установлением V класса пожарной опасности в лесах.