Пекин, , 04:55 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в мае составил 55,2 пункта, что на 0,3 процентных пункта выше апрельского показателя, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 31 мая агентство Синьхуа.

Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активности, в то время как значения ниже отражают ее сокращение. Рост индекса отражает восстановление в секторе услуг, поскольку усилия по борьбе с эпидемией окупились, а потребительский спрос продолжил расти, чему способствовал праздник Дня труда, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

В мае субиндекс деловой активности в секторе услуг составил 54,3 пункта, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в апреле. В разбивке субиндексы деловой активности в сфере железнодорожного и воздушного транспорта, размещения, телекоммуникаций и спутниковой передачи, а также культуры, спорта и развлечений превысили 60 пунктов, что свидетельствует о быстром росте объема бизнеса в этих секторах.