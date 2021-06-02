Тюмень, , 04:53 — REGNUM В Тюменской области на конец апреля 2021 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2019 года увеличились в среднем на 2,4%. По России данный показатель увеличился на 2,7%, сообщает Тюменьстат.

Цены на продовольствие стали выше на 3,5%, на непродовольственные товары — 2,3%, на услуги населению — 0,5%.

Более всего подорожала мука — на 14,6%, плодоовощная продукция — на 8,6%, соль — на 10,5%, масло подсолнечное — на 7,9%, фрукты и цитрусовые — на 4,9%, чай — на 4%.

Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на телерадиотовары — на 11,5%, строительные материалы — на 6,7%, мебель и табачные изделия — на 5,8% и другие.

Цены на бензин выросли на 4,6%, на дизельное топливо — на 2,7%.

Среди услуг увеличились в стоимости ветеринарные — на 9,5%, услуги гостиниц — на 7,3%, зарубежного туризма — на 6,8%.