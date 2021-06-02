Вашингтон, 2 июня 2021, 04:52 — REGNUM Большая часть пострадавших от кибератаки предприятий мясоперерабатывающей компании JBS восстановит свою работу уже 2 июня, сообщили в пресс-службе организации.
В заявлении главы JBS Андре Ногейры сказано, что в настоящее время специалисты устраняют последствия вмешательства. Речь идет о заводах в США и Австралии.
Отмечается, что канадское предприятие по переработке говядины уже возобновило работу. Ногейра подчеркнул, что атака не затронула предприятия JBS в Мексике и Великобритании.
Он добавил, власти США, Австралии и Канады «оказали мощную поддержку компании».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что 30 мая на компьютерные системы JBS была совершена кибератака.
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