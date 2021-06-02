Пекин, , 04:51 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая составил 51 пункт в мае, немного снизившись с 51,1 пункта в апреле, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 31 мая агентство Синьхуа.

Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активности, в то время как значения ниже отражают сокращение. Майский индекс деловой активности остался в зоне расширения, указывая на то, что производственный сектор страны продолжил свой устойчивый рост, показали данные.

Субиндекс производства в мае составил 52,7 пункта, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в апреле. Это также свидетельствует об ускоренных темпах восстановления в секторе. Субиндексы новых заказов и запасов сырья снизились до 51,3 и 47,7 пункта соответственно. Субиндекс новых экспортных заказов снизился с 50,4 пункта в апреле до 48,3 пункта, в то время как индекс импорта вырос с 50,6 до 50,9 пункта.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в мае составил 55,2 пункта, что на 0,3 процентных пункта выше апрельского показателя.