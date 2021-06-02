Куньмин, Китай, , 04:46 — REGNUM Завершена заливка бетона плотины новой китайской мега-гидроэлектростанции на реке Цзиньша в верховьях реки Янцзы, что приблизило проект на один шаг к вводу в эксплуатацию уже этим летом, сообщает 31 мая агентство Синьуа.

Гидроэлектростанция Байхэтань на юго-западе Китая с общей установленной мощностью 16 млн кВт оснащена 16 гидроагрегатами, каждый из которых имеет мощность в один миллион киловатт, что является крупнейшим показателем в мире.

Плотина представляет собой сверхвысокую арочную плотину двойной кривизны с максимальной высотой 289 метров и длиной дуги 709 метров. Заливка бетона плотины началась в апреле 2017 года, общий объем заливки ее основного корпуса составил 8,03 млн кубометров.

В апреле гидроэлектростанция Байхетань начала накапливать воду на плотине, готовясь начать выработку электроэнергии в июле. Это вторая по величине гидроэлектростанция в Китае. По установленной мощности она уступает только проекту плотины «Три ущелья» в центральной провинции Хубэй. Проект был осуществлен Китайской корпорацией «Три ущелья».