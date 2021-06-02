Лос-Анджелес, США, , 04:46 — REGNUM Игровой фильм «Круэлла» в первые выходные после премьеры собрал в онлайн кинотеатре Disney Plus на 39% меньше просмотров, чем картина «Мулан». Об этом 2 июня сообщает портал Deadline.

За длинные четырёхдневные выходные в честь Дня поминовения «Круэллу» посмотрели 686 тыс. семей из США. Отмечается, что лента «Мулан» за аналогичный период (4−7 сентября 2020 года) привлекла к телевизорам 1,12 млн семей. Обе картины подписчики Disney Plus могли посмотреть, заплатив дополнительно $29,99.

Напомним, в отличие от фильма «Мулан», премьера которого состоялась в онлайн-формате в период действия в США карантинных мер из-за эпидемии коронавируса, «Круэллу» также показали 3892 кинотеатра США и Канады. В премьерные выходные в домашнем кинопрокате картина режиссёра Крейга Гиллеспи собрала $26,5 млн.

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