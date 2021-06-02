Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Противодействие вызовам со стороны России и Китая обсудили 1 июня министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Встреча прошла в формате видеоконференции. Она предваряла саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Главной темой переговоров стала инициатива «НАТО-2030», выдвинутая генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Министр обороны США Ллойд Остин «выразил твердую поддержку инициативе» и заявил, что она позволит «сохранить альянс сильным с военной точки зрения» и «укрепить с политической точки зрения».

«Он подчеркнул, что эта инициатива укрепит готовность и сделает альянс более устойчивым и способным к противодействию системным вызовам со стороны России и КНР», — сообщили в Пентагоне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что страны — члены альянса обсуждают перспективы создания общего центра по развитию технологий.

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