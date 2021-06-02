Москва, , 04:49 — REGNUM В среду, 2 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +18…+20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 3 июня в Москве также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +7…+9 °C.

Ветер северо-восточный 5−11 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +16…+21 °C днём и +4…+9 °C ночью.

В четверг, 3 июня, днём в столице ожидается +19…+21 °C. По области +17…+22 °C. Ночью в регионе ожидается +5…+10 °C. Переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешним летом на севере европейской и азиатской частей России, вероятнее всего, будет наблюдаться температура воздуха выше средних значений климатической нормы.

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