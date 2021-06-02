Пекин, , 04:40 — REGNUM Автомобильный бренд Hongqi ведущего китайского автопроизводителя FAW Group Co., Ltd., значительно увеличил продажи за первые пять месяцев года, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

По данным FAW Group, с января по май было продано в общей сложности 118 000 автомобилей под брендом Hongqi, что на 116% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Группа планирует удвоить продажи автомобилей Hongqi до 400 000 единиц в этом году относительно года прошлого. Бренд выпустил несколько моделей автомобилей премиального класса, а также новые модели автомобилей на новых источниках энергии.

Hongqi в переводе с китайского означает «Красное знамя» и является культовым брендом седанов в Китае. Автомобили основанной в 1958 году марки использовалась на парадах национальных торжествах.

Основанная в 1953 году в городе Чанчунь, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, FAW Group считается колыбелью автомобильной промышленности Китая.