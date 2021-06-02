Бамако, , 04:51 — REGNUM Членство Мали в Африканском союзе (АС) приостанавливается до восстановления в стране конституционного порядка. Об этом говорится в заявлении руководящего органа АС, 1 июня опубликованном на сайте организации.

«Принято решение немедленно отстранить Республику Мали от участия во всей деятельности Африканского союза, его органов и институтов до тех пор, пока в стране не будет восстановлен нормальный конституционный порядок», — говорится в тексте.

Члены Совета мира и безопасности АС осудили произошедший в Мали военный переворот и потребовали от военнослужащих вернуться в свои казармы и прекратить вмешательство в политические процессы. Совет также призвал на основе положений хартии переходного периода создать благоприятные условия для «беспрепятственного, прозрачного и быстрого» возврата страны к переходному процессу под руководством гражданских лиц. И пригрозил карательными мерами против любых нарушителей текущего переходного периода.

Напомним, что 24 мая в Мали возник политический кризис в связи с захватом военными власти в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) по итогам экстренного саммита приняло решение о приостановке членства Мали в связи с политическим кризисом в стране.

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